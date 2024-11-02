Скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина
2 ноября 202411:31
Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Первая кровь», скончалась на 78 году жизни, сообщает газета «Аргументы и факты».
По предварительным данным, причиной наступления смерти стала остановка сердца.
Ильина снялась в более чем 65 фильмах и сериалах. В их числе «Кулагин и партнёры», «Реальные пацаны», «Универ. 10 лет спустя» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru