Скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина

Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Первая кровь», скончалась на 78 году жизни, сообщает газета «Аргументы и факты».

По предварительным данным, причиной наступления смерти стала остановка сердца.

Ильина снялась в более чем 65 фильмах и сериалах. В их числе «Кулагин и партнёры», «Реальные пацаны», «Универ. 10 лет спустя» и другие.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СердцеСериалыКончинаАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры