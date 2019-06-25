Скончалась актриса Алла Покровская

Скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра МХТ имени Чехова. Актрисе был 81 год.

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — приводит сообщение RT.

В декабре прошлого года стало известно о госпитализации актрисы. Алла Покровская была женой покойного Олега Ефремова, отмечает «Утро.ру». Артистка преподавала на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и её зарубежных филиалах.

