В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Король и Шут»
Съёмочная группа сериала «Король и Шут» завершила работу на площадке в Выборге. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они продолжались четыре месяца. Режиссёром выступил Рустам Мосафир («Скиф», «Шаман»). Команда готовится к постпродакшну и премьере на "Кинопоиске", которая запланирована на 2023 год.
В основе сериала «Король и Шут» история одной из самых известных отечественных панк-групп и её фронтмена Михаила Горшенёва. Сюжет в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».
Роли в сериале исполняют: Константин Плотников – Горшок, Влад Коноплёв – Князь, Даниил Вахрушев – бас-гитарист Балу, Илья Ловкий – ударник Поручик, Данила Рассомахин – гитарист Яша, Ян Ильвес – вокалист и гитарист Ренегат, Васса Бокова – скрипачка Маша. Также в «Короле и Шуте» сыграли Лера Зоидова, Дарья Мельникова и Вера Вольт. Перед стартом съёмочного процесса актёры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами: Влада Коноплёва консультировал лично Андрей Князев, а Константин Плотников встретился с близкими Михаила Горшенёва.
По словам режиссера сериала, Рустама Мосафира, у «Короля и Шута» есть то, чего нет у других музыкальных групп.
«Это целый мир, из которого можно создать целую вселенную со своими персонажами. Такое нельзя было обойти стороной, и мы сделали сказочную фэнтези-линию приключений параллельно истории становления группы» - отметил он.
Режиссер также подчеркнул, что получилась мультивселенная Горшка и Князя, которую очень долго и серьёзно прорабатывали, переплетая так, чтобы в биографической линии появлялись элементы фантазии, а в фэнтези узнавались герои из текстов песен. При этом, для Мосафира, «песни “Короля и Шута” не мрачные, они – страшные, но весёлые, как байки из склепа. Всё вместе это формирует настоящую панк-сказку!» - сказал режиссер.
Ранее музыкальный критик Борис Барабанов рассказывал telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что на роль музыкантов группы «КиШ» лучше приглашать профессиональных актеров, а не музыкантов. А лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев делился в беседе с НСН тем, что хочет увидеть в анонсированном сериале о «Короле и Шуте» все то, что в действительности происходило в жизни группы.
Солист группы «Король и шут» Михаил Горшенев (Горшок) умер 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.
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