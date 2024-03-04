Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в первый уикенд

Фильм «Дюна: Часть вторая» франко-канадского кинорежиссёра Дени Вильнева продемонстрировал лучший с начала года старт в североамериканских кинотеатрах. Он сумел собрать 81 миллион долларов в первые выходные после выхода в широкий прокат.

В других странах сиквел «Дюны» заработал еще 97 миллионов долларов, Таким образом, в целом мировые кассовые сборы составили 178 миллионов долларов, сообщает The Variety.

По оценке киноэкспертов, такой результат для дебюта сиквела научно-фантастического фильма можно назвать выдающимся. Бюджет картины составляет 190 миллионов долларов. Она также получила отличные отзывы критиков и зрителей.

Кинокритик Давид Шнейдеров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал вторую «Дюну» одной из самых ожидаемых премьер нынешнего года, однако посетовал, что в России продолжается пиратский прокат.

