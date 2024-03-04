Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в первый уикенд
Фильм «Дюна: Часть вторая» франко-канадского кинорежиссёра Дени Вильнева продемонстрировал лучший с начала года старт в североамериканских кинотеатрах. Он сумел собрать 81 миллион долларов в первые выходные после выхода в широкий прокат.
В других странах сиквел «Дюны» заработал еще 97 миллионов долларов, Таким образом, в целом мировые кассовые сборы составили 178 миллионов долларов, сообщает The Variety.
По оценке киноэкспертов, такой результат для дебюта сиквела научно-фантастического фильма можно назвать выдающимся. Бюджет картины составляет 190 миллионов долларов. Она также получила отличные отзывы критиков и зрителей.
Кинокритик Давид Шнейдеров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал вторую «Дюну» одной из самых ожидаемых премьер нынешнего года, однако посетовал, что в России продолжается пиратский прокат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в первый уикенд
- Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО
- Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
- Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни
- Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
- Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
- Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
- Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
- В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
- СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru