Сиквел «Чебурашки» выйдет в декабре 2025 года

Предваряющий сиквел короткометражный фильм про Чебурашку «Выходной» показали на светской премьере второй части «Холопа». В конце ролика на экране появилась дата выхода картины — 31 декабря 2025 года.

«Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной отечественного проката. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и другие актеры.

По данным портала «Кино-Театр.Ру», самым популярным фильмом 2023 года стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Радиоточка НСН».

