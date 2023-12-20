Сиквел «Чебурашки» выйдет в декабре 2025 года

Премьера второй части фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко запланирована на 31 декабря 2025 года, пишет ТАСС.

«Слово пацана» против «Чебурашки». Киноитоги 2023 года»

Предваряющий сиквел короткометражный фильм про Чебурашку «Выходной» показали на светской премьере второй части «Холопа». В конце ролика на экране появилась дата выхода картины — 31 декабря 2025 года.

«Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной отечественного проката. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и другие актеры.

По данным портала «Кино-Театр.Ру», самым популярным фильмом 2023 года стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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