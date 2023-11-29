Швыдкой отметил заинтересованность Венгрии в расширении культурных связей с РФ

По его словам, в ходе рабочей поездки в Будапешт у него состоялись встречи, в частности, с директором Дворца искусств Чабой Каэлом, с директором Оперного театра Сильвестром Оковачем и директором Театра оперетты Аттилой Кишем-Бэ. Швыдкой подчеркнул, что сфера культуры может быть той площадкой, на которой могут развиваться российско-венгерские связи.

Ранее Михаил Швыдкой сообщил, что руководители Венгерской оперы и других музыкальных учреждений Будапешта хотят пригласить в 2024 году на гастроли Валерия Гергиева и оркестр Мариинского театра, передает «Радиоточка НСН».

