Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое

«До недавнего времени их тон был другим, я бы так назвала, не буду уточнять», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно. Выступая на пленарном заседании Форума объединённых культур он указал, что политика «отмены» России - «антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - заключил глава государства, передает «Радиоточка НСН».

