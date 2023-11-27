Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое

Отмена российской культуры в западных странах уходит в прошлое, заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, передает ТАСС.

По ее словам, такая тенденция прослеживается «по тону, которым говорят западные коллеги».

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«До недавнего времени их тон был другим, я бы так назвала, не буду уточнять», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно. Выступая на пленарном заседании Форума объединённых культур он указал, что политика «отмены» России - «антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - заключил глава государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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