Шутки о Белоруссии и Хабаровске лишили шоу Comment Out рекламодателей

Ряд рекламодателей, ранее сотрудничавших с шоу на Youtube Comment Out, заявили, что не намерены продолжать сотрудничество с проектом после выпуска с шутками о митингах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании-рекламодатели.

Среди таких компаний, в частности, и Unilever Russia и «Яндекс.Лавка». Последняя выступала партнером шоу, а Unilever имела рекламные интеграции своих товаров.

В шоу участвуют два гостя, которые соревнуются с друг другом, выполняя задания. Например, они должны прокомментировать пост известных людей или политика в соцсетях, в случае отказа предусматривается наказание. За исполнение того и другого участники шоу получают баллы.

В официальном Telegram-канале представительства Unilever в РФ заявлено, что в компании не были в курсе, о чем будет идти речь в выпуске, где транслировалась реклама их продукта. В Unilever извинились перед зрителями.

По данным РБК, «Яндекс.Лавка» отказалась от сотрудничества после выпуска шоу с фронтменом The Hatters Юрием Музыченко, где ему предлагалось сравнить флаг Белоруссии у митингующих с использованной гигиенической прокладкой, а Хабаровск назвать в комментарии «грязным городишком», а его жители — быдлом. Создатели шоу выразили сожаление, за то что "обидели многих людей".



Телеканал «360» выяснил, что криминального увидели пользователи и рекламодатели в «юморе» Comment Out и почему попытки оправдания только усугубили отрицательный эффект.

