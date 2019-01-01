С 1 по 5 июля утреннее шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио переезжает в бар «Концерт». Ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков продолжат сезон замечательных, интересных и познавательных гостевых эфиров с 7 до 11 утра на всю Россию из открытой студии на Пятницкой улице 6/1.

За две недели до «НАШЕСТВИЯ» программа «Подъемников» будет насыщенной. Помогать им настраивать слушателей НАШЕго на позитив с утра будут Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Диана Арбенина («Ночные снайперы»), Сергей Галанин («СерьГа») и другие музыканты.

Но это еще не все новости. Гостей «Концерт бар», приехавших встретиться со своими любимыми ведущими, ждет приятный сюрприз: «Подъемники» подарят всем фирменные наклейки на авто «НАШЕСТВИЕ» - 2019! И, конечно, НАШИ ведущие смогут после эфира сфотографироваться со всеми желающими и дать автографы. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

На «НАШЕСТВИЕ» едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17 и многие другие.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции. 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет.

