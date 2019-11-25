Шнуров спас травмированную в «Форте Боярд» Сябитову

Телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова получила травму во время съемок телешоу «Форт Боярд» во Франции. Врачей для Сябитовой вызвал ведущий шоу Сергей Шнуров, сообщает «Свободная пресса».

Инцидент произошел во время испытания «Ветряная мельница», где Сябитова должна была проползти по крутящейся лопасти, чтобы завладеть ключом, после чего спрыгнуть в море и открыть ключом сейф. В самом начале испытания Сябитова сорвалась и упала в воду. После чего она пожаловалась на сильную боль. Конкурс был прерван, а Сергей Шнуров вызвал медиков для помощи телеведущей.

