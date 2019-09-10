Шнуров посвятил пьяному Билану стихотворение
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поиронизировал в саркастических стихах о «пьяном» выступлении певца Димы Билана в Самаре в честь Дня города. В своем Intagram-аккаунте Шнуров посоветовал Билану не переживать по поводу своего поведения – ведь зрителям повезло увидеть, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом».
Кроме того, по словам Шнурова, если бы Билан вышел на сцену трезвым, то его выступление в Самаре прошло бы незамеченным, а так – он в «в топе Яндекса, что хорошо».
Лидер «Ленинграда» также обратил внимание на то, что поп-исполнителя поддерживают его коллеги по шоу-бизнесу: «За тебя Гном Гномыч (сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — НСН) топит, / Не последний парень в шоу!».
Концерт на одной из главных площадей в Самаре состоялся 8 сентября. Посетители праздничного концерта раскритиковали выступление Димы Билана, заявив, что он не попадал в фонограмму и показывал неприличные жесты. Позднее певец извинился перед жителями Самары, сообщает РЕН ТВ. Он пообещал вернуться в этот город с бесплатным шоу.
Многие коллеги по шоу-бизнесу поддержали Билана, сообщает Ura.ru. Среди них Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Никита, Джигурда.
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