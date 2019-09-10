Шнуров посвятил пьяному Билану стихотворение

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поиронизировал в саркастических стихах о «пьяном» выступлении певца Димы Билана в Самаре в честь Дня города. В своем Intagram-аккаунте Шнуров посоветовал Билану не переживать по поводу своего поведения – ведь зрителям повезло увидеть, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом».

Кроме того, по словам Шнурова, если бы Билан вышел на сцену трезвым, то его выступление в Самаре прошло бы незамеченным, а так – он в «в топе Яндекса, что хорошо».