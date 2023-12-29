«Шляпы, панки и Холоп»: «Культурный гид» страны на новогодние праздники

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий новогодних праздников.

Главным рок-ролльным Дедом морозом наступающего 2024-го года выступит Юрий Музыченко и группа «The Hatters». «Шляпники» выступят в ночь на 1 января в столичном клубе «Base».

Праздничные выходные откроют 30 декабря «Ария» (Известия Hall) и Линда («16 тонн»), новогодняя ночь пройдет в стиле «The Hatters», 1 января пройдет «главная метал-елка страны» с участием «Мастера» и «Черного обелиска» (в клубе «Base»), 2 января «СерьГа» («Magnus Locus») порадует московских фанатов, а «Кирпичи» зажгут Питер («Космонавт»).

В празднике в Москве также выступят KnяZz (3 января, «1930»), Найк Борзов (5 декабря, «МТ Бар», «Операция пластилин» (4 декабря, «Известия Hall»), Зоя (4 декабря, «Magnus Locus»), «Мураками» (6 декабря, «»16 Тонн»), «7Б» (7 января) и «Пневмослон» (8 декабря, «Base»). 4 января пройдет панк-фест с участием групп «Йорш», «План Ломоносова» и «Distemper», а 5-го состоится «опохмел-пати», хедлайнерами которого станут «Гудтаймс», «Заточка» и «Кирпичи».

Ну а в Санкт-Петербурге в праздники выступят Найк Борзов, «Мельница», «Гудтаймс», КняZz, Алена Швец и «Биртман».

