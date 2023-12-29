«Шляпы, панки и Холоп»: «Культурный гид» страны на новогодние праздники
Новогодняя ночь в Москве пройдет в стиле Hatters и продолжится фестивалями металлистов и панков, ледовые шоу затмят театр, а «Холоп» с «Бременскими музыкантами» должны взорвать кинопрокат.
Концерты: Шляпы, панки, «опохмел»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий новогодних праздников.
Главным рок-ролльным Дедом морозом наступающего 2024-го года выступит Юрий Музыченко и группа «The Hatters». «Шляпники» выступят в ночь на 1 января в столичном клубе «Base».
Праздничные выходные откроют 30 декабря «Ария» (Известия Hall) и Линда («16 тонн»), новогодняя ночь пройдет в стиле «The Hatters», 1 января пройдет «главная метал-елка страны» с участием «Мастера» и «Черного обелиска» (в клубе «Base»), 2 января «СерьГа» («Magnus Locus») порадует московских фанатов, а «Кирпичи» зажгут Питер («Космонавт»).
В празднике в Москве также выступят KnяZz (3 января, «1930»), Найк Борзов (5 декабря, «МТ Бар», «Операция пластилин» (4 декабря, «Известия Hall»), Зоя (4 декабря, «Magnus Locus»), «Мураками» (6 декабря, «»16 Тонн»), «7Б» (7 января) и «Пневмослон» (8 декабря, «Base»). 4 января пройдет панк-фест с участием групп «Йорш», «План Ломоносова» и «Distemper», а 5-го состоится «опохмел-пати», хедлайнерами которого станут «Гудтаймс», «Заточка» и «Кирпичи».
Ну а в Санкт-Петербурге в праздники выступят Найк Борзов, «Мельница», «Гудтаймс», КняZz, Алена Швец и «Биртман».
Театр: Два «Щелкунчика» и «Нирвана»
В числе самых популярных театральных постановок длинных праздничных выходных, по версии билетных операторов, «Nirvana» (на фото) в театре «Модерн», «В зоне доступа» в театре «Et Cetera» и «Доходное место» в Московском театре оперетты.
В Петербурге идут на «Травиату» в Михайловском театре и «Волшебную флейту» в Мариинском театре. Театралы Новосибирска идут в праздники на «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича, а в Калининграде выбрали «Крик любви».
Евгений Плющенко представит в Москве новогоднее ледовое шоу «Русалочка», а в Петербурге и Воронеже покажут его шоу «Сказки», в Ульяновске в праздники пройдет ледовое шоу «Царевна-Лягушка», в Кемерово – «Настоящий Щелкунчик».
Кино: «От Холопа до Мастера»
Новогодний кино-уикенд стартовал с мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли», который в первый день заработал порядка 30 млн рублей. Кроме того, на экраны вышел мультфильм «Великолепная пятерка». 1 января россияне увидят одни из самых ожидаемых премьер года «Холоп 2» Клима Шипенко и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.
Как сообщил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, эти фильмы должны «сделать» в финансовом плане январь. Кроме того, индустрия ожидает прорыва от фильма «Мастер и Маргарита», который выйдет на экраны 25 января. Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов, также известный, как BadComedian, сказал НСН, что ему нравится режиссер «Бременских музыкантов», но его пугают маски всем известных персонажей. Он отметил, что это и пугает, и привлекает, признавшись, что в странном смысле ждет «Бременских музыкантов».
Кроме того, в числе самых ожидаемых премьер 2024 года новая версия всеми любимой и знакомой «Гостьи из будущего» по роману Кира Булычева « Сто лет тому вперед» и третья часть франшизы «Лёд» с Александром Петровым.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных и счастливых праздников.
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