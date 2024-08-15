SHAMAN посетил Запорожскую АЭС

Певец, заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил горячие точки в зоне специальной военной операции, в том числе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Исполнитель 13 и 14 августа приехал поддержать российских бойцов СВО.

«Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также порадовался темпам восстановления Мариуполя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, SHAMAN устроил благотворительный сольный концерт для горожан.

Ранее певец обратился к жителям Курской области, выразив им поддержку на фоне атак ВСУ, напоминает Ura.ru.

