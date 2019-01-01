Культура
По его словам, фестивали традиционно собирают большое количество зрителей, они становятся праздником для тех городов, где их проводят, сообщает РИА «Новости».
Шахназаров ратует за увеличение числа кинофестивалей
24 июня20:10
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в стране не сокращалось, поскольку для многих кинодеятелей это единственный шанс показать картину зрителям.
По его словам, фестивали традиционно собирают большое количество зрителей, они становятся праздником для тех городов, где их проводят, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кинофестиваль