Сериал «Скорая помощь» вернется в оригинальном составе
Оригинальный состав сериала «Скорая помощь» вернется на экраны в специальном выпуске шоу. Серия выйдет в эфир на всех онлайн-платформах People в День Земли, 22 апреля 2021 года.
В спецэпизоде сыграет Джордж Клуни (доктор Даг Росс), Глория Рубен (фельдшер Джини Буле), Джулианна Маргулис (медсестра Кэрол Хэтэуэй), Ноа Уайли (доктор Джон Картер), Лора Иннес (доктор Керри Уивер), Энтони Эдвардс (доктор Марк Грин), Алекс Кингстон (доктор Элизабет Кордей) и Горан Вишнич (доктор Лука Ковач).
Целью специальной серии культового сериала «Скорая помощь» является привлечение внимания к организации Waterkeeper Alliance, которая обеспечивает различные сообщества по всему миру доступу к свежей питьевой воде. Главой фонда является Глория Рубен.
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