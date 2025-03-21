Сериал «Первый номер» продлили на второй сезон

«Все детали — пока за кадром. Но что мы знаем точно — новый сезон будет ещё смелее», - говорится в сообщении.

В центре сюжета – история писателя Константина Иноземцева, который из-за долгов принимает решение стать главным редактором глянцевого журнала.

Режиссер сериала – Клим Козинский. Сценарий написали Сергей и Дмитрий Минаевы. В актерский состав, помимо Цыганова, вошли: Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Бортич, Равшана Куркова, Игорь Верник и другие.

Ранее Григорий Верник признался в любви к сериалу «Первый номер» с участием его отца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

