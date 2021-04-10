Сергунина: В трех театрах Москвы стала доступна городская сеть Wi-Fi

«Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры», - сказала Сергунина.

К единому Wi-Fi-пространству в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца также подключены парки и общежития вузов. Благодаря этому пользователь может пользоваться Сетью без повторной авторизации.

Напомним, для подключения к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Затем открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет СМС с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку «Войти в интернет».

