Сергунина: В столице впервые пройдет краеведческий онлайн-диктант

Познавательный диктант «Московский код» состоится на портале «Узнай Москву» 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательностей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Краеведческий диктант пройдёт впервые, он будет посвящён объектам культурного наследия столицы, рассказала она.

Возрастных ограничений для участия в диктанте нет, присоединиться к нему можно будет в любое время с 11 до 22 часов. Участникам диктанта предстоит ответить на 40 вопросов за полтора часа. После каждого вопроса они будут получать правильный ответ, узнавая факты об архитекторах и меценатах, внёсших вклад в формирование облика столицы. После диктанта участникам пришлют электронный сертификат об участии, сообщается на сайте мэра Москвы.

Диктант составляли преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, краеведы и историки.

