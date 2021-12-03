Сергунина: Столичные культурные площадки подготовили программу в честь 80-летия битвы за Москву

В честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой московские площадки проведут более 20 концертов, кинопоказов, выставок и других культурных мероприятий, посвященных битве за Москву. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Наталья Сергунина отметила, что в памятных мероприятиях примут участие не только кинотеатры и концертные площадки, но и библиотеки, детские школы искусств и парки. Часть событий пройдет онлайн. «Запланировано более 20 мероприятий. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины», - рассказала заммэра.

В воскресенье, 5 декабря Государственный музей обороны Москвы проведет праздничную программу «Заря Победы». Для гостей музея будет проведена экскурсия по постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы», концерт, мастер-класс и викторина. Также будет организован просмотр фильма «Разгром немецких войск под Москвой». В свою очередь, Музей героев Советского Союза и России проведет выставку «Они отстояли Москву», лекцию и мемориальную акцию у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим на фронте.

Музей-панорама «Бородинская битва» в день воинской славы откроет экспозицию «Мир хочет знать, кто мы такие», она будет работать до 16 января следующего года. Посетители увидят портреты защитников Москвы, а также зарисовки боевых действий в районе Калининского и Западного фронтов. Кроме, того, 5 декабря здесь пройдет концерт «Нам родная Москва дорога!» с песнями военного и послевоенного времени композиторов-фронтовиков. Также памятные мероприятия пройдут в музее «Тушино», музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34», а также в музее Зеленограда.

Также в мероприятиях примут участие московские библиотеки. Так, литературно-музыкальные программы организуют сотрудники библиотек №187, №259 и № 141, концерт также пройдет в культурном центре «Зодчие». Праздничные концерты пройдут в культурных центрах «Акулово», «Лира» и «Лидер», а также в парках «Северное Тушино», Таганский парк и «Дубки».

Кроме того, 5 декабря «Москино» на базе кинотеатра «Художественный» проведет показ рабочих материалов со съемочной площадки фильма Сергея Мокрицкого «Первый «Оскар», а также показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

