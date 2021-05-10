Сергунина: Памятник Кутузову отреставрируют к 210-летию Отечественной войны 1812 года

Бюст Михаила Кутузова, который расположен рядом с музеем «Кутузовская изба» в Москве, отреставрируют в 2022 году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина отметила, что памятник отреставрируют к 210-летию Отечественной войны 1812 года. «Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом», — добавила заместитель мэра.