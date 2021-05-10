Сергунина: Памятник Кутузову отреставрируют к 210-летию Отечественной войны 1812 года
Бюст Михаила Кутузова, который расположен рядом с музеем «Кутузовская изба» в Москве, отреставрируют в 2022 году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина отметила, что памятник отреставрируют к 210-летию Отечественной войны 1812 года. «Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом», — добавила заместитель мэра.
В настоящее время эксперты разрабатывают план реставрации. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования для изучения особенностей монумента.
Авторами памятника Михаилу Кутузову являются скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский. Бронзовый бюст полководца установили в Москве в 1958 году к 145 годовщине его смерти.
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