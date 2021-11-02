Сергунина: «Ночь искусств» в Москве проведут 4-5 ноября в онлайн-формате
Более 120 онлайн-мероприятий пройдут в Москве 4-5 ноября в рамках ежегодной акции «Ночь искусств». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, будет организовано свыше 120 онлайн-мероприятий, среди которых будут концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки. Сергунина отметила, что благодаря технологиям арт-площадки могут расширить свою аудиторию и приобщить к акции жителей любых городов России.
Организатором акции выступил департамент культуры Москвы. Программа акции будет доступна с 3 ноября на официальном сайте «Ночи искусств». В этом году акция пройдет в девятый раз, однако только второй раз в онлайн-формате. При этом в прошлом году организаторы отметили увеличение аудитории в среднем в 10 раз: общее число зрителей мероприятий достигло 1,3 млн человек.
Главной площадкой мероприятия, откуда будет идти трансляция, станет Новый Манеж, также в трансляции примут участие Центральный выставочный зал (ЦВЗ) «Манеж» и Музей Москвы. В Новом Манеже будет расположено театральное пространство «Арт-платформа» - объединенный центр в структуре столичного департамента культуры, который был организован для поддержки различных театральных проектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Экс-лидер «Правого сектора» Ярош стал советником главкома ВСУ
- Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле
- Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать
- Песков призвал не отвлекаться на «некачественные вбросы» о военной технике РФ у «границ» Украины
- Министр экономики Украины Любченко подал в отставку
- В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов
- Названы главные особенности систем безопасности в домах бизнес-класса
- Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
- Суточная COVID-заболеваемость в Москве сократилась почти на четверть
- СМИ сообщили о взрыве у военного госпиталя в Кабуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru