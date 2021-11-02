Сергунина: «Ночь искусств» в Москве проведут 4-5 ноября в онлайн-формате

Более 120 онлайн-мероприятий пройдут в Москве 4-5 ноября в рамках ежегодной акции «Ночь искусств». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.



По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, будет организовано свыше 120 онлайн-мероприятий, среди которых будут концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки. Сергунина отметила, что благодаря технологиям арт-площадки могут расширить свою аудиторию и приобщить к акции жителей любых городов России.



Организатором акции выступил департамент культуры Москвы. Программа акции будет доступна с 3 ноября на официальном сайте «Ночи искусств». В этом году акция пройдет в девятый раз, однако только второй раз в онлайн-формате. При этом в прошлом году организаторы отметили увеличение аудитории в среднем в 10 раз: общее число зрителей мероприятий достигло 1,3 млн человек.

Главной площадкой мероприятия, откуда будет идти трансляция, станет Новый Манеж, также в трансляции примут участие Центральный выставочный зал (ЦВЗ) «Манеж» и Музей Москвы. В Новом Манеже будет расположено театральное пространство «Арт-платформа» - объединенный центр в структуре столичного департамента культуры, который был организован для поддержки различных театральных проектов.

