Сергунина: 8 ноября в Москве стартует прием заявок на гранты для создателей авторской анимации
В столице 8 ноября 2021 года начнется прием заявок на гранты для создателей авторской анимации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Претендовать на грантовые выплаты смогут компании - авторы некоммерческих анимационных произведений, удостоенные наград на профильных конкурсах и фестивалях. Заявки можно подавать до 10 декабря включительно.
«Размер выплаты - от 500 тыс. до 3 млн руб. Всего на эти цели выделено более 10 млн рублей», - пояснила Наталья Сергунина.
Во второй грантовой программе может принять участие довольное большое число желающих. В утвержденный перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру - от Аргентины до Японии. Награжденные российские участники теперь могут выдвинуть свои работу на грантовом конкурсе в Москве. Порядок подачи заявок размещен сайте: moscow-creative.ru.
Ранее в октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации. Им будет выделено около 84 млн рублей.
Ранее художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что для него эталоном мультфильма является история про олененка Бэмби, которая также не лишена жестокости, но заканчивается торжеством любви.
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