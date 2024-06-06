Сергей Безруков сыграет знаменитого адвоката в сериале «Плевако»

По его словам, предполагается отснять девять серий, каждая из которых будет посвящена отдельному уголовному делу, где в качестве защитника выступал Фёдор Плевако.

«Будет и экшн, и детективная линия, и, конечно, линия судьбы самого героя. Но мне кажется, что самым интересным для зрителя будет именно человеческий материал», - отметил режиссер.

Он также добавил, что в проекте речь пойдет о личности уникальной, перевернувшей само понятие о том, каким может быть адвокат.

Ранее актер Балуев заявил о нехватке умного и чувственного кино в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

