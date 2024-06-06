Сергей Безруков сыграет знаменитого адвоката в сериале «Плевако»

Народный артист РФ, актер Сергей Безруков исполнит роль знаменитого адвоката в новом российском сериале «Плевако», рассказал режиссер Алексей Учитель в рамках ПМЭФ, сообщает «Российская газета».

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По его словам, предполагается отснять девять серий, каждая из которых будет посвящена отдельному уголовному делу, где в качестве защитника выступал Фёдор Плевако.

«Будет и экшн, и детективная линия, и, конечно, линия судьбы самого героя. Но мне кажется, что самым интересным для зрителя будет именно человеческий материал», - отметил режиссер.

Он также добавил, что в проекте речь пойдет о личности уникальной, перевернувшей само понятие о том, каким может быть адвокат.

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ФОТО: пресс-служба ИРИ
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