Сергей Безруков сыграет знаменитого адвоката в сериале «Плевако»
Народный артист РФ, актер Сергей Безруков исполнит роль знаменитого адвоката в новом российском сериале «Плевако», рассказал режиссер Алексей Учитель в рамках ПМЭФ, сообщает «Российская газета».
По его словам, предполагается отснять девять серий, каждая из которых будет посвящена отдельному уголовному делу, где в качестве защитника выступал Фёдор Плевако.
«Будет и экшн, и детективная линия, и, конечно, линия судьбы самого героя. Но мне кажется, что самым интересным для зрителя будет именно человеческий материал», - отметил режиссер.
Он также добавил, что в проекте речь пойдет о личности уникальной, перевернувшей само понятие о том, каким может быть адвокат.
Ранее актер Балуев заявил о нехватке умного и чувственного кино в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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