Сбербанк потребовал взыскать 25 тысяч рублей с Валерии Гай Германики

Сбербанк потребовал выдачи судебного приказа на взыскание около 25 тысяч рублей с режиссера Валерии Гай Германики-Молчановой. Соответствующее заявление зарегистрировал столичный Арбитражный суд, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд 20 мая.

«Сумма исковых требований – 25 тыс. 41 руб. 97 коп.», – отмечается в карточке.

Дата заседания по делу еще не назначена.

Ранее в Сети появился тизер продолжения сериала Гай Германики «Обоюдное согласие», участие в проекте приняли Глафира Тарханова, Елена Ханга, Максим Ползиков, Диана Арбенина и другие, напоминает RT.

