Сбербанк потребовал взыскать 25 тысяч рублей с Валерии Гай Германики
Сбербанк потребовал выдачи судебного приказа на взыскание около 25 тысяч рублей с режиссера Валерии Гай Германики-Молчановой. Соответствующее заявление зарегистрировал столичный Арбитражный суд, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд 20 мая.
«Сумма исковых требований – 25 тыс. 41 руб. 97 коп.», – отмечается в карточке.
Дата заседания по делу еще не назначена.
Ранее в Сети появился тизер продолжения сериала Гай Германики «Обоюдное согласие», участие в проекте приняли Глафира Тарханова, Елена Ханга, Максим Ползиков, Диана Арбенина и другие, напоминает RT.
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