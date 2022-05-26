«Сатирикон» представит премьеру спектакля «Елизавета Бам»

Театр «Сатирикон» 31 мая и 1 июня представит вторую премьеру в рамках лаборатории «Дебюты».

Как отметили в пресс-службе театра, это спектакль «Елизавета Бам» на основе одноименной пьесы Даниила Хармса в постановке режиссера Гоши Мнацаканова.

«Юмор – очень важная составляющая Хармса, я бы даже сказал, незаменимая. И я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу. Что это был за человек? Отчего был такой чудной? Любил ли он курить трубку? Может, он был просто сумасшедший, а может, просто шедший с ума? Или даже умасшедший? Или шедшумас?» - предположил Мнацаканов.

Со своей стороны, худрук театра Константин Райкин назвал этот спектакль «очень точной, верной смесью парадоксального острого юмора с ощущением трагизма и ужаса».

В рамках лаборатории «Дебюты» молодые режиссёры из мастерской Сергея Женовача делают спектакле вместе с артистами «Сатирикона». В феврале ими был представлен спектакль Александра Локтионова «Дама с собачкой».

