Самолет с именем поэта Андрея Дементьева в ближайшее время пополнит авиапарк ПАО «Аэрофлот». Обращение с инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени нашего земляка направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», - считает Игорь Руденя.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.