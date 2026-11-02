Русский романс и танго: Радио JAZZ объявило программу «Джаз на Яхте» на ноябрь

Гитарист-виртуоз Виталий Кись, джазовые певицы София Ацбеха Негга и Марина Полтева, а также Марья Суровцева с Art Jazz дадут концерты в ноябре в рамках проекта «Джаз на Яхте», сообщили организаторы - Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал».

5 ноября на сцену выйдет гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик Виталий Кись. Музыкант – лауреат международного гитарного конкурса «Виртуозы Гитары» в Петербурге и постоянный участник передачи «Романтика Романса» на телеканале Культура. Кись принимал участие в написании и записи саундтреков ко многим кинофильмам и сериалам.

12 ноября перед зрителями выступит София Ацбеха Негга, 25-летняя джазовая певица, финалистка телевизионных шоу «Ну-ка все вместе», «Большой джаз», «Синяя Птица», участница телевизионного проекта «Романтика романса». Негга сотрудничала с Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым, Светланой Безродной и Вивальди-оркестром, а также рядом других музыкантов.

19 ноября выступит лауреат конкурсов GNESIN JAZZ, Jazz Birds, Jazz and Rock Sound Марья Суровцева с программой ART JAZZ. Зрителей ждет классический джаз в современной аранжировке, исполненный в составе квартета, состоящего из гитары, контрабаса, барабанов и вокала. Музыканты в том числе сыграют композиции, представляющие французскую и бразильскую культуры.

Ноябрьскую программу завершит концерт 26 ноября. На сцену выйдет Марина Полтева, заслуженный деятель искусств, лауреат международных премий, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокальный педагог Центрального телевидения. В концерте «Всегда о любви» прозвучат песни из репертуара Сезарии Эвора, музыка морна, фаду, танго, композиции на португальском и испанском языках. Компанию Полтевой в этот вечер составит Виталий Кись.

