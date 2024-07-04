Русский музей вернул в экспозицию габаритные шедевры Сурикова

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге объявил о возвращении в постоянную экспозицию в Михайловском дворце крупноформатных полотен Василия Сурикова. Они до этого принимали участие в выставке, посвящённой 175-летию со дня рождения художника.

Перемещение габаритных картин осуществлялось путём их накатки на специальный вал. После монтажа вновь стали доступны для посетителей такие шедевры Сурикова, как «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком» и другие.

Кроме того, впервые за длительное время в зале, где экспонируются работы полотна Василия Сурикова, вновь представлена скульптура Марка Антокольского «Ермак». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выставка Сурикова в корпусе Бенуа Русского музея работала с 1 декабря 2023 года по 10 июня нынешнего.

