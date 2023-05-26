Russian World Vision приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки останутся доступными для просмотра в онлайн-кинотеатрах в России. Об этом заявил гендиректор студии Russian World Vision Константин Елкин, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, студией приобретены права на показы фильмов японского режиссера.

«Мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности», - подчеркнул глава Russian World Vision.

По его словам, компанией приобретен весь комплекс прав, предполагающий показ на территории России и стран СНГ.

Ранее появилась информация, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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