Russian World Vision приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ
Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки останутся доступными для просмотра в онлайн-кинотеатрах в России. Об этом заявил гендиректор студии Russian World Vision Константин Елкин, сообщает «Интерфакс».
По его словам, студией приобретены права на показы фильмов японского режиссера.
«Мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности», - подчеркнул глава Russian World Vision.
По его словам, компанией приобретен весь комплекс прав, предполагающий показ на территории России и стран СНГ.
Ранее появилась информация, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru