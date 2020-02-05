РПЦ пустит «Новый мир» по миру?

«Это пока не выселение. Дело в том, что старый дом за кинотеатром «Россия» – это бывший доходный дом Страстного монастыря. Самого монастыря давно не существует, а доходный дом остался. Это была гостиница, предназначенная, чтобы получать доход для монастыря. То есть никакого религиозного значения здание не имело. Финансово-хозяйственное управление РПЦ подало иск против Москвы и Росимущества по поводу владения частью этого дома, одного подъезда. И вчера московский арбитраж вынес решение в пользу Церкви. А поскольку исторически в этом подъезде журнал «Новый мир», с 1964 года располагался, то журнал попал под раздачу как третье лицо. Еще несколько месяцев будут идти апелляции и кассации, а дальше все непонятно. Если Москва перестает быть собственником этих помещений, как сложатся отношения с новым собственником – непонятно. Это хозяйственно-юридический вопрос, но страдающей стороной оказывается культура», - посетовал собеседник НСН.

Журнал «Новый мир» был основан в 1925 году по предложению редактора газеты «Известия» Юрия Стеклова. С 1947 по 1991 годы был органом Союза писателей СССР. В 60-е годы прошлого года, когда журнал возглавлял Александр Твардовский, он был одним из главных проводников политики «оттепели» в области литературы. В 1962 году в «Новом мире» с повестью «Один день Ивана Денисовича» дебютировал Александр Солженицын.

