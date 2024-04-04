Россиянка Ольга Маслова вместе с Пласидо Доминго исполнит «Набукко» в Париже

Российская оперная певица Ольга Маслова вместе со знаменитым испанским тенором Пласидо Доминго выступят в четверг, 4 апреля в столице Франции. Они исполнят в концертном зале «Гаво» главные партии оперы Джузеппе Верди «Набукко». Об этом сообщили ТАСС организаторы Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

Именно победа в этом творческом состязании принесла Масловой всемирное признание. По признанию самой певицы, выступление с Пласидо Доминго означает для неё прикосновение к живой истории. Он назвала испанского тенора «живой легендой» оперной сцены.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Пласидо Доминго впервые выступил в Москве ещё в 1974 году – во время гастролей в Большом театре французского La Scala. 21 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поздравил артиста с 80-летием.

