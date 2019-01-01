Россияне назвали самые известные произведения Пушкина

В День рождения великого русского поэта Александра Пушкина Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, какие произведения наиболее полюбились и запомнились гражданам России.

Согласно данным опроса, наиболее известным и полюбившимся произведением стала «Сказка о царе Салтане». Это произведение упомянули 85% опрошенных. Также респонденты отметили роман в стихах «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила». Что касается школьных воспоминаний, то здесь опрошенные наиболее часто называли повесть «Капитанская дочка». Менее популярными у россиян остается повесть «Пиковая дама». Что касается стихов, то только 17% россиян ответили, что они до сих пор читают стихи Пушкина.

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этом году отмечается 220 лет со дня рождения поэта.

