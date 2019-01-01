Россия отмечает 90-летие Василия Шукшина

25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Сибирского края родился Василий Шукшин, сообщает РИА «Новости».

Его родители были крестьянами. В 1933 году отец был арестован. Оставшись с двумя маленькими детьми, 22-летняя Мария Шукшина вскоре вышла замуж повторно за односельчанина Павла Куксина, который погиб на фронте в 1942 году.

В 1944 году по окончании семи классов Сросткинской школы Василий поступил учиться в Бийский автомобильный техникум, но впоследствии вынужден был бросить учебу, чтобы прокормить семью. В 1947-1949 годах работал слесарем-такелажником и разнорабочим на заводах Калуги и Владимира.

В 1949-1953 годах проходил срочную службу матросом на Балтийском флоте, радистом на Черноморском флоте.

В 1953 году был демобилизован с флота из-за обнаружившейся язвы желудка, вернулся в село Сростки. Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в сросткинской средней школе.

С 1953 по 1954 год работал в сельской школе учителем русского языка, литературы и истории, одновременно выполняя должность директора.

В 1960 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института (ныне университет) кинематографии, мастерская Михаила Ромма.

В кино дебют Шукшина как актера состоялся в 1956 году в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», где он сыграл в эпизоде. Затем снялся еще в ряде картин.

В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован его рассказ «Двое на телеге». В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник Шукшина под названием «Сельские жители.

На основе своих рассказов Шукшин вскоре написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живет такой парень», который вышел на экраны в 1964 году.

В 1965 году вышел его роман «Любавины» о путях и судьбах крестьянства. Роман «Я пришел дать вам волю» (1971) был написан параллельно с киносценарием о Степане Разине, но снять фильм Шукшину так и не довелось.

В 1966 году на экранах появился новый фильм Шукшина «Ваш сын и брат», который был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В 1972 году был снят фильм «Печки-лавочки», где Шукшин выступил вновь в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли.

Самое зрелое из крупных произведений Шукшина — киноповесть «Калина красная» (1973), которая была экранизирована автором в 1974 году и стала его последней режиссерской работой.

Последней актерской работой в кино Шукшина стала главная роль Петра Лопахина в эпопее Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.

2 октября 1974 года во время съемок этого фильма в каюте теплохода «Дунай» в станице Клетской Волгоградской области Василий Шукшин скоропостижно скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Василий Шукшин — заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Государственной премии СССР (1971). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967). В 1976 году посмертно Василий Шукшин был удостоен Ленинской премии.

С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся Шукшинские чтения, названные впоследствии Шукшинскими днями. Составной частью дней стал Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, который с 1999 года стал проходить ежегодно.

