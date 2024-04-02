Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере кинематографа

Россия и Куба заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве для продвижения российского кинематографа. Подписи под документом поставили представители Госфильмофонда РФ и Кубинского института кинематографического искусства и промышленности.

Церемония подписания соглашения состоялась в Гаване, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Госфильмофонд. Там уточнили, что документ предполагает популяризацию совместными усилиями российских кинокартин, взаимодействие по изучению истории кино России.

Кроме того, кубинская и российская стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы в области кинематографа. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Госфильмофонд предоставит право некоммерческого показа на территории Острова Свободы ряда кинокартин в предстоящее пятилетие.

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках фестиваля российского кино на Кубе Russian Film Festival, который открывается завтра в Гаване.

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ФОТО: РИА Новости
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