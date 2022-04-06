Российско-сербский фильм «Балканский рубеж» вновь покажут в кинотеатрах
Российско-сербский художественный фильм «Балканский рубеж» вновь покажут в кинотеатрах 7 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе картины.
Фильм, посвященный броску российского десанта на Приштину, был снят еще весной 2019 года в память о двадцатилетии с момента бомбардировок Югославии силами НАТО. Интернет-сервис «Кинопоиск» назвал картину лучшим российским фильмом года. В программе Шанхайского кинофестиваля фильм стал третьим среди лучших мировых проектов XXI века, посвященных военным действиям.
Главные роли в «Балканском рубеже» сыграли российские исполнители Антон Пампушный, Гоша Куценко и Равшана Куркова, а также сербы Милош Бикович, Гойко Митич и другие. В эпизодах также появился режиссёр Эмир Кустурица.
В пресс-службе уточнили, что драма режиссёра Андрея Волгина «Балканский рубеж» также будет доступна по «Пушкинской карте» (карта разработана Минкультуры, Минцифры и «Почта Банком», по ней молодежь может свободно посещать культурные мероприятия на средства бюджета).
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