Российский мультсериал «Диносити» вышел в Китае
Мультипликационный сериал «Диносити», выпущенный российской компанией, впервые вышел на телевизионные экраны в Китае. В этом году в Поднебесной состоится также премьера сериала «Бодо Бородо», рассказали ТАСС в Группе компаний «Рики».
Первый сезон «Диносити» сначала покажет Huashi TV, после этого уже в текущем месяце проект станет доступен сразу на 20 платформах КНР. Создатели выразили уверенность, что анимационные работы ждёт серьёзный успех в Китае.
В компании пояснили, что сериалы соответствуют концепции, которую исповедуют в КНР - развитие детей через искусство познания. Обе работы ориентированы на широкую семейную аудиторию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Диносити» рассчитан на детскую аудиторию от четырех до восьми лет. Он повествует о жизни семьи динозавров в большом городе. «Бодо Бородо» - комедийный образовательный сериал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru