Российский «Левиафан» оказался в десятке лучших мировых фильмов

В первую тройку кинокартин вошел драматический мини-сериал «Карлос», фильм, снятый Дэвидом Финчером «Социальная сеть». Обе работы вышли в 2010 году. На третьей позиции - музыкальная картина братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса», выпущенная в 2013 году.

Также в число лучших фильмов десятилетия по версии МакКарти вошли ленты: «Выживут только любовники» (2013 год), «Служанка»" (2016 год), «Однажды в... Голливуде» (2019 год), «Бруклин» (2015 год), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год), «Привратники» (2012 год).

Ранее кинокритик Виктор Матизен в эфире НСН оценил шансы режиссера Андрея Звягинцева на «Оскар» с картиной «Нелюбовь».

