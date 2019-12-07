Российский «Левиафан» оказался в десятке лучших мировых фильмов
Российский фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева был включен кинокритиком Тоддом МакКарти из американского издания The Hollywood Reporter в список лучших картин десятилетия. Об этом пишет THR.
«Левиафан», в 2014 году номинированный на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», в рейтинге, составленном кинокритиком, занял шестую позицию.
«Этот артхаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой», — цитирует обозревателя РИА Новости.
В первую тройку кинокартин вошел драматический мини-сериал «Карлос», фильм, снятый Дэвидом Финчером «Социальная сеть». Обе работы вышли в 2010 году. На третьей позиции - музыкальная картина братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса», выпущенная в 2013 году.
Также в число лучших фильмов десятилетия по версии МакКарти вошли ленты: «Выживут только любовники» (2013 год), «Служанка»" (2016 год), «Однажды в... Голливуде» (2019 год), «Бруклин» (2015 год), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год), «Привратники» (2012 год).
Ранее кинокритик Виктор Матизен в эфире НСН оценил шансы режиссера Андрея Звягинцева на «Оскар» с картиной «Нелюбовь».
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