Назван самый популярный российский фильм XXI века

Спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на «Кино Mail.ru». Как отмечает РИА ФАН, победитель определялся количеству оценок, которые фильму поставили пользователи сервиса. Для составления рейтингов было проанализировано около шести миллионов оценок. Выяснилось, что за «Легенду №17» активнее всего голосовали представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет.

Кстати, у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет особым вниманием, помимо «Легенды №17», пользовались картины «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!». Россияне в возрасте от 25 до 34 лет выбирают социально-философские и военные фильмы, среди которых «Географ глобус пропил», «Битва за Севастополь» и «Левиафан».

Публика в возрастной категории от 35 до 44 лет предпочитает смотреть драмы, такие, как «Сталинград» и «Остров», а также криминальные комедии, например, «Жмурки». Более взрослая аудитория предпочитает фильмы про войну: «Адмирал», «9 рота», «В августе 44-го».

Напомним, «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева вышла в 2013 году. В ленте с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым в главных ролях рассказывается о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова.

Ранее НСН писала, Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года сыграет французский актер Жерар Депардье. Об этом рассказал продюсер картины Андрей Антонио Лека. По его словам, режиссером картины, которая пока называется «Лицо человека», выступит хорватский кинематографист Лордан Зафранович.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил потенциал Депардье в качестве советского генсека. По его словам, Жерар Депардье не самый плохой артист. Главное, чтобы это не был шарж на Леонида Ильича. Но я надеюсь, что и у Жерара, и у режиссера, и у продюсера хватит такта и профессионализма не делать пародию, как это иногда бывает.



