Российский художник Николай Касаткин скончался на 88-м году жизни
28 октября 201920:45
Художник Николай Касаткин, чьи работы выставлялись в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и в других значимых культурных местах, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, художник умер в субботу 26 октября. Причина смерти не уточняется.
Отмечается, что первая посмертная выставка Касаткина пройдет в музее "Арсенал" в Нижнем Новгороде. Ее открытие запланировано на 25 декабря.
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