Российский художник Николай Касаткин скончался на 88-м году жизни

Художник Николай Касаткин, чьи работы выставлялись в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и в других значимых культурных местах, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, художник умер в субботу 26 октября. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что первая посмертная выставка Касаткина пройдет в музее "Арсенал" в Нижнем Новгороде. Ее открытие запланировано на 25 декабря.







