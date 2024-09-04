Российский фильм «Папа умер в субботу» представят на кинофестивале в Южной Корее
4 сентября 202415:47
Российский фильм «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой отобран в программу World Cinema 29-го Международного кинофестиваля в Пусане, сообщает газета «Культура».
В центре сюжета картины - история 13-летней москвички, у которой умирает отец. Она отправляется на его похороны в Казахстан, где знакомится со своими сводными братом и сестрой.
Кинофестиваль в Пусане пройдет с 2 по 11 октября.
Ранее в Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский фильм «Папа умер в субботу» представят на кинофестивале в Южной Корее
- Власти разрешили продажу бизнеса британской Unilever в России
- Обвиняемый в растрате экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
- Суд оставил под стражей блогера Аяза Шабутдинова
- Два автобусных маршрута в Москве стали электробусными
- Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
- Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой
- Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки
- СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление
- Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru