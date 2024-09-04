Российский фильм «Папа умер в субботу» представят на кинофестивале в Южной Корее

Российский фильм «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой отобран в программу World Cinema 29-го Международного кинофестиваля в Пусане, сообщает газета «Культура».

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В центре сюжета картины - история 13-летней москвички, у которой умирает отец. Она отправляется на его похороны в Казахстан, где знакомится со своими сводными братом и сестрой.

Кинофестиваль в Пусане пройдет с 2 по 11 октября.

Ранее в Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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