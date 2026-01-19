Российская молодежь стала чаще читать Эдгара Аллана По

У российской молодежи возрос интерес к творчеству американского писателя Эдгара Аллана По, выяснил сервис «КИОН Строки». Результаты исследования есть в распоряжении НСН.

Аналитики сервиса отмечают, что особенно активно книги По стали читать представители возрастной группы 18–24 года. Среди них наибольшей популярностью пользуется рассказ The Murders in the Rue Morgue; второе место по востребованности занял The Fall of the House of Usher.

Интерес к творчеству писателя варьируется в зависимости от возраста и пола читателей. Так, мужчины старше 35 лет чаще выбирают сборник рассказов По, куда входят «Черный кот», «Лигейя», «Колодец и маятник» и «Береника». Читатели от 25 лет проявляют интерес к произведению The Gold‑Bug. При этом роман The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket* нашел отклик у мужчин всех возрастных категорий.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что 19 января исполнилось 217 лет со дня рождения Эдгара Аллана По — признанного мастера готической литературы и яркого представителя американского романтизма.

