Российская молодежь стала чаще читать Эдгара Аллана По

Аналитики сервиса отмечают, что особенно активно книги По стали читать представители возрастной группы 18–24 года. Среди них наибольшей популярностью пользуется рассказ The Murders in the Rue Morgue; второе место по востребованности занял The Fall of the House of Usher.



Интерес к творчеству писателя варьируется в зависимости от возраста и пола читателей. Так, мужчины старше 35 лет чаще выбирают сборник рассказов По, куда входят «Черный кот», «Лигейя», «Колодец и маятник» и «Береника». Читатели от 25 лет проявляют интерес к произведению The Gold‑Bug. При этом роман The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket* нашел отклик у мужчин всех возрастных категорий.



Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что 19 января исполнилось 217 лет со дня рождения Эдгара Аллана По — признанного мастера готической литературы и яркого представителя американского романтизма.

