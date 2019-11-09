Российская актриса претендует на премию Европейской киноакадемии

Виктория Мирошниченко, сыгравшая в фильме Кантемира Балагова «Дылда», выдвинута на премию Европейской киноакадемии (EFA) в номинации «Лучшая актриса», информирует официальный сайт EFA.

Конкуренцию россиянке в борьбе за победу в номинации составят британская актриса Оливия Колман («Фаворитка»), французские актрисы Адель Энель и Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»), немецкая актриса Хелена Ценгель («Крушители системы») и датская кинодива Трине Дюрхольм («Королева сердец»).

Ранее стало известно, что «Дылда» в числе 93 картин претендует на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Напомним, кинокартина «Дылда» посвящена истории женщин в послевоенном Ленинграде и снята по мотивам книги лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

