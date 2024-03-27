Роспатент отказал в правах автору пермской инсталляции «Счастье не за горами»
Роспатент отказал автору инсталляции в Перми «Счастье не за горами» Борису Матросову в отмене прав бизнесмена Алексея Мальцева на одноименный товарный знак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее решение ведомства.
Пермский арт-объект «Счастье не за горами» установлен на берегу реки Кама. Матросов создал инсталляцию для подмосковного фестиваля «Арт-Поле» в 2005 году, в 2009-м ее установили в Перми, и арт-объект стал одним из символов города. При этом Мальцев получил патент на фразу «Счастье не за горами» в 2022 году с правом выпуска одежды и обуви. Предприниматель отмечал, что сочетание слов не связано с инсталляцией.
По словам Бориса Матросова, фраза стала известной благодаря арт-объекту в Перми, его появлению в массовой культуре — фильмах и сериалах, включению в путеводители как достопримечательности. В свою очередь, Мальцев настаивал, что высказывание «счастье не за горами» отдельно от инсталляции не является узнаваемым как часть этого объекта. Более того, правообладатель указывал, что фраза — не результат творческого труда художника, а устойчивое выражение. Коллегия Роспатента согласилась с доводами бизнесмена.
Ранее Роспатент выявил нарушения в передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании «Балтика» в странах СНГ, Грузии и Монголии, напоминает Ura.ru. В ведомстве отметили, что соответствующие сделки были оформлены ненадлежащим образом.
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