«Роскино» разработает новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов

«Роскино» вводит новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов, их механизм прорабатывается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Роскино» проведет в Таиланде Russian Film Festival

Отмечается, что в ближайшее время отечественные компании-экспортеры смогут претендовать на поддержку по участию в кинорынках и других индустриальных мероприятиях, а также по локализации контента. Указывается также, что в конце августа «Роскино» впервые выступит организатором акции «Ночь кино», которая проходит по всей стране.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН отметил, что первый летний киноуикенд ознаменовал начало кассового провала, о котором предупреждала киноиндустрия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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