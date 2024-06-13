«Роскино» разработает новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов

Отмечается, что в ближайшее время отечественные компании-экспортеры смогут претендовать на поддержку по участию в кинорынках и других индустриальных мероприятиях, а также по локализации контента. Указывается также, что в конце августа «Роскино» впервые выступит организатором акции «Ночь кино», которая проходит по всей стране.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН отметил, что первый летний киноуикенд ознаменовал начало кассового провала, о котором предупреждала киноиндустрия, передает «Радиоточка НСН».

