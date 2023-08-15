«Росгосцирк»: Клоун Андрюша скончался

Народный артист России Андрей Николаев, известный всему миру как «клоун Андрюша», скончался на 86-м году жизни, сообщили в «Росгосцирке».

Отмечается, что Николаев скоропостижно скончался 14 августа. Несколько дней назад он попал в больницу. По данным Life, артисту была необходима операция, связанная с желтухой, однако он категорически от нее отказывался.

СМИ: Советский клоун Андрюша оказался в больнице

Николаев сам ставил свои номера, выходя за рамки клоунады. Он работал с клоуном Карандашом, иллюзионистом Игорем Кио, актером Юрием Никулиным и другими легендами.

Андрюша являлся обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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