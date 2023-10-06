Романсы зазвучат в «Зарядье» 12 октября

Старинные романсы композиторов Сергея Рахманинова, Михаила Глинки и Петра Чайковского прозвучат в исполнении Ксении Дежневой 12 октября в зале «Зарядье».

Финалистка музыкального конкурса телеканала «Россия» «Главная сцена» и постоянная участница программы «Романтика романса» исполнит вокальные миниатюры на стихи Александр Пушкина, Афанасия Фета и Алексея Апухтина.

В концерте также примет участие пианистка Ангелина Гриднева.

Помимо музыкальной части программа включает в себя и визуальную часть. На большом экране будут продемонстрированы репродукции картин и рисунков русских художников.

