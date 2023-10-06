Романсы зазвучат в «Зарядье» 12 октября
Старинные романсы композиторов Сергея Рахманинова, Михаила Глинки и Петра Чайковского прозвучат в исполнении Ксении Дежневой 12 октября в зале «Зарядье».
Финалистка музыкального конкурса телеканала «Россия» «Главная сцена» и постоянная участница программы «Романтика романса» исполнит вокальные миниатюры на стихи Александр Пушкина, Афанасия Фета и Алексея Апухтина.
В концерте также примет участие пианистка Ангелина Гриднева.
Помимо музыкальной части программа включает в себя и визуальную часть. На большом экране будут продемонстрированы репродукции картин и рисунков русских художников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин прав, что Запад устал от Украины
- Уехавшая из России группа Little Big впервые за год выпустила клип
- Кремль опроверг ракетный удар по гражданским в Грозе
- Мужчина в Канаде отказался жать руку Трюдо из-за Украины
- Песков: Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина нет
- Первый средний морской танкер спустили на воду на Невском заводе ОСК
- Первое торговое судно пришло в Балтийск через Северный морской путь
- ООН: Мировые цены на сахар выросли за месяц на 9,8%, обновив рекорд
- На Кубке России в Чечне погиб опытный парашютист
- Хирург Хайдаров признался, что скандал с певицей Славой «переполошил» его клиентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru