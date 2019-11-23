Режиссеры Шахназаров и Лунгин вступились за московский «Соловей»
Режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин выступили за сохранение в Москве кинотеатра «Соловей», который планируют снести и построить на его месте гостиницу. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Шахназаров заявил, что это «замечательный кинотеатр, может, единственный в своем роде в Москве» и подчеркнул необходимость его сохранения. Его поддержал Лунгин, отметив, что кинотеатр стал культурным центром и «любимым местом москвичей, любимым местом молодежи».
Ранее глава Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос приобретения территории «Соловья» и самого здания в госсобственность.
Напомним, по решению столичных властей, кинотеатр будет снесен. Ранее сообщалось, что он будет закрыт 15 ноября, однако сроки перенесли на 2 декабря.
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