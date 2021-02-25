Исполнилось 62 года со дня рождения режиссёра Алексея Балабанова

25 февраля 1959 в Свердловске родился Алексей Балабанов режиссер культовых фильмов «Брат», «Брат-2», «Война» и многих других.

В возрасте 26 лет Балабанов снял свой первый фильм «Раньше было другое время». Сценарий картины он написал за одну ночь. Эта малобюджетная лента была снята в ресторане. В «Раньше было другое время» впервые приняла участие группа Nautilus Pompilius с ее лидером Вячеславом Бутусовым. Позже Nautilus Pompilius и Вячеслав Бутусов также принимали участие в фильмах «Брат» и «Брат-2».

В 1998 году Балабанов поставил фильм «Про уродов и людей» по сценарию, который он написал за пять лет до этого, но не мог реализовать из-за отсутствия финансирования. Несмотря на спорность тематики, картина была удостоена премии «Ника» за лучший фильм.

Алексей Балабанов умер на 55-м году жизни, работая над очередным сценарием. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

