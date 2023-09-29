Режиссер Звягинцев начнет снимать новый фильм весной 2024 года

Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, российский режиссер Андрей Звягинцев приступит к съёмкам нового фильма весной 2024 года, сообщает Variety.

Картина под рабочим названием «Юпитер» расскажет историю крупного российского предпринимателя. Съемки пройдут в Испании и Франции.

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По словам режиссера, он намерен снять антиутопию с трагическим концом. Звягинцев рассказал, что сценарий был написан ещё 2019 году, но в него пришлось вносить правки из-за событий на Украине. Он подчеркнул, что не намерен затрагивать эту тему в своей киноработе, но всё происходящие в фильме не может быть вне контекста.

«Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — добавил режиссер.

Ранее Андрей Звягинцев покинул российский «оскаровский комитет», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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