Режиссер театра Александр Сапрунов погиб в зоне СВО

Режиссер героически погиб при выполнении боевой задачи. Обстоятельства гибели не уточняются.

В Рязанском музыкальном театре Сапрунов поставил мюзиклы «Алые паруса», «Приключения Дюймовочки», оперы «Демон», «Евгений Онегин» и другие. Также он разрабатывал концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства.

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в Артемовске, напоминает «Радиоточка НСН».

