Режиссер театра Александр Сапрунов погиб в зоне СВО
Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
Режиссер героически погиб при выполнении боевой задачи. Обстоятельства гибели не уточняются.
В Рязанском музыкальном театре Сапрунов поставил мюзиклы «Алые паруса», «Приключения Дюймовочки», оперы «Демон», «Евгений Онегин» и другие. Также он разрабатывал концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru