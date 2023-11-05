Режиссер театра Александр Сапрунов погиб в зоне СВО

Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

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Режиссер героически погиб при выполнении боевой задачи. Обстоятельства гибели не уточняются.

В Рязанском музыкальном театре Сапрунов поставил мюзиклы «Алые паруса», «Приключения Дюймовочки», оперы «Демон», «Евгений Онегин» и другие. Также он разрабатывал концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства.

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в Артемовске, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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